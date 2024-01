ANGELA KRAUSS: Im schönsten Fall

Verlag: Suhrkamp Verlag ISBN: ISBN-10 3518421735

Für Angela Krauß beginnt Erzählen als Zählen. "Das Weltgebäude will errichtet werden! Man muß ja irgendwo wohnen." Ein Bauwerk aus Zahlen. Karel, der Mann, hat für das meiste eine Erklärung, er will Materie durch Information überwinden. "Aber das Küssen ist keine Sache der Zahl, es ist auch keine Handlung." Eine Sache der Sprache?

Zur Autorin:

Angela Krauß wurde 1950 in Chemnitz geboren. Sie studierte an der Fachhochschule für Werbung und Gestaltung in Berlin und arbeitete dort für Messen und Ausstellungen. Von 1976 bis 1979 besuchte sie das Literaturinstitut "J.R. Becher" in Leipzig. Seit Anfang der achtziger Jahre veröffentlicht Angela Krauß Prosawerke. 1988 erhielt sie den Ingeborg-Bachmann-Preis. Vortrags- und Lesereisen führten sie unter anderem an Universitäten in den USA und Kanada. An der Universität Paderborn war sie Gastdozentin für Poetik. Sie ist Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste. Angela Krauß lebt als freie Schriftstellerin in Leipzig.