PER OLOV ENQUIST : Die Ausgelieferten

Roman. Aus dem Schwedischen von Hans-Joachim Maass. Verlag: Carl Hanser Verlag ISBN: ISBN 3-446-23632-5

1968 erschien Per Olov Enquists Dokumentarroman über eine unerhörte Begebenheit am Ende des Zweiten Weltkriegs: Im Mai 1945 flüchten 3000 deutsche Soldaten und 167 baltische Mitglieder der Waffen-SS nach Schweden. Anfang 1946 werden sie an die Sowjetunion ausgeliefert. Der große schwedische Schriftsteller machte sich auf die Suche nach der Geschichte der Balten. Er führte Interviews mit Zeitzeugen, sammelte Dokumente, um sie am Ende in große Literatur zu verwandeln.

Zum Autor:

Per Olov Enquist, 1934 in einem Dorf im Norden Schwedens geboren, lebt in Stockholm. Er arbeitete als Theater und Literaturkritiker und zählt zu den bedeutendsten Autoren Schwedens. Der internationale Erfolg seines "glanzvollen, hinreißend erotischen, politischen Großwerks" ("Ekstra Bladet") bei Presse und Publikum war das Ereignis des literarischen Bücherfrühlings 2001. Zuletzt erhielt Per Olov Enquist den Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur 2009.