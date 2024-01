PAUL MURRAY: Skippy stirbt

Roman. Aus dem Englischen von Rudolf Hermstein und Martina Tichy. Verlag: Verlag Antje Kunstmann ISBN: ISBN 3-88897-700-2

Ein Internat in einem Dubliner Vorort: da ist Skippy, der gleich zu Beginn sterben wird, sein Zimmernachbar Ruprecht, genial und übergewichtig, die schöne Lori, der passionierte Junglehrer Howard Fallon und viele andere. Ein Kosmos zwischen drogenrauschhafter Pop-Anarchie und strenger Ordnung, ein Ort des Erwachsenwerdens, an dem die Erwachsenen selbst jedes Maß verloren haben.

Zum Autor:

Paul Murray, geb. 1975, studierte Englische Literatur am Trinity College in Dublin. Er schloss in Creative Writing an der Universität East Anglia ab und arbeitete als Buchhändler. Er lebt in Dublin. Sein Roman 'An Evening of Long Good Byes' stand auf der Shortlist für den renommierten Whitbread Price.