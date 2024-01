NICOLE KRAUSS : Das große Haus

Roman. Aus dem Englischen von Grete Osterwald. Verlag: Rowohlt Verlag ISBN: ISBN 3-498-03553-3

Ein Schreibtisch, der die Unglücksgeschichte des 20. Jahrhunderts birgt und Schicksale verbindet: da ist der Sohn eines Holocaustopfers, der versucht, das Arbeitszimmer seines Vaters zu rekonstruieren, da ist die New Yorker Schriftstellerin Nadia, die den Schreibtisch von einem Chilenen geschenkt bekommen hat, der dann in den Folterkammern Pinochets ermordet wurde. Jetzt steht dessen Tochter vor der Tür.

Zur Autorin:

Nicole Krauss wurde 1974 in New York, USA, geboren. Sie studierte Englische Literatur in Stanford und Oxford. "Die Geschichte der Liebe" ist ihr zweiter Roman nach "Man Walks Into a Room" und einigen Lyrikveröffentlichungen. Sie ist mit Jonathan Safran Foer verheiratet und lebt in New York.