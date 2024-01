CHRISTIAN UETZ: Nur Du, und nur Ich

Roman. Verlag: Secession Verlag ISBN: ISBN-10 3905951061

Ein "Roman in sieben Schritten" nennt der Schweizer Schriftsteller seinen Prosatext. Ein Liebesexerzitium mit den Mitteln der Sprache: Verführung, Vereinigung, Vergebung, Versagung, Verlust.

Zum Autor:

Christian Uetz, geboren 1963 in Egnach in der Schweiz; studierte Philosophie, Komparatistik und Altgriechisch, lebt am Bodensee und in Berlin. Bisher veröffentlichte er die Gedichtbände Luren, Reeden und Nichte, sowie den Prosaband Zoom Nicht, für den er 1999 beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb den 3sat-Preis erhielt. Häufige Auftritte bei Literaturveranstaltungen und Festivals für experimentelle Poesie und spoken poetry, unter anderem in New York, Berlin und beim Lyrikfestival in Medellin.