DAVID VANN: Im Schatten des Vaters

Roman. Aus dem Amerikanischen von Miriam Mandelkow. Verlag: Suhrkamp Verlag ISBN: ISBN-10 3518422294

Eine kleine Insel in Alaska: Ein Vater möchte mit seinem Sohn, der bei seiner Mutter lebt, ein Jahr verbringen. Aber er versagt kläglich, er ist schlecht vorbereitet. Sturm und Schnee bedrohen die Hütte, Bären fressen die Vorräte. Aber der schlimmste Feind ist seine Depression.

Zum Autor:

David Vann, 1966 auf Adak Island/Alaska geboren, ist in Ketchikan/Alaska aufgewachsen. Zur Zeit lebt er in Kalifornien und ist Professor an der University of San Francisco. Er ist Autor der Denkschrift A Mile Down: The True Story of a Disastrous Career at Sea, die ein Bestseller in den USA war, und schreibt u. a. für The Atlantic Monthly, Esquire, The Sunday Times und Outside.