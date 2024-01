SILKE SCHEUERMANN: Shanghai Performance

Roman. Verlag: Verlag Schöffling & Co. ISBN: ISBN-10 3895613738

Nackte Models, die sich in einem Erdhaufen wälzen - für ihre Performance in Shanghai veranstaltet Margot Wincraft endlose Castings. Aber in Wirklichkeit hoffte sie nur, ihre Tochter zu finden, die sie aus Karrieregründen weggegeben hat. Kunst im Dienste der Familienfindung, erzählt aus der Perspektive der aufopferungsvollen Assistentin Luisa.

Zur Autorin:

Silke Scheuermann, geboren 1973 in Karlsruhe, lebt in Frankfurt am Main. Sie studierte Theater- und Literaturwissenschaften in Frankfurt, Leipzig und Paris. 2001 erhielt sie den Leonce-und-Lena-Preis.