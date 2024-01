PETER STAMM: Seerücken

Erzählungen. Verlag: S. Fischer Verlag ISBN: ISBN-10 3100751337

Der Held möchte in einem abgelegenen Kurhaus an einem Text schreiben. Am Ende weiß man nicht, ob er Gespenster gesehen hat. Peter Stamms Erzählungen entziehen den Boden, auf dem wir sicher zu gehen glauben. Jedes Detail kann zum Kippschalter werden, der unsere Wahrnehmung neu ausrichtet.

Zum Autor:

Peter Stamm, geboren 1963 in Scherzingen, Kanton Thurgau, studierte einige Semester Anglistik, Psychologie und Psychopathologie. Längere Aufenthalte in Paris, New York und Skandinavien, heute lebt er in Winterthur. Seit 1990 arbeitet er als freier Autor und Journalist. Peter Stamm schrieb mehr als ein Dutzend Hörspiele. Seit seinem Romandebüt "Agnes" 1998 erschienen drei weitere Romane, drei Erzählsammlungen und ein Band mit Theaterstücken.