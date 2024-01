JOHN UPDIKE: Die Tränen meines Vaters

Erzählungen.

Verlag: Rowohlt Verlag ISBN: ISBN 3-498-06889-X

Die nachgelassenen Erzählungen des großen amerikanischen Autors John Updike, entstanden in den Jahren 2000 bis 2008. Ein gelassenes Erinnerungsbuch, eine literarische Erprobung dessen, was bleibt am Ende: die Erinnerung selbst, die einem immer ein wenig fremd bleibt wie der Mensch, der man einmal war.

Zum Autor:

John Updike, geboren 1932, Kindheit in materieller Bedrücktheit; 1950 Stipendium zum Studium am Harvard College, Hauptfach Anglistik; Abschluss des Untergraduiertenstudiums 1954 mit summa cum laude. 1953 Heirat mit der Kunststudentin Mary Entwistle Pennington, mit ihr zusammen - nach dem Studium - ein Jahr an die Ruskin School of Drawing and Fine Art in Oxford/England. Rückkehr in die USA. 1955 - 57 fest angestellt beim Magazin 'The New Yorker', danach freier Mitarbeiter mit Veröffentlichung von Kurzgeschichten sowie einflussreicher literarischer Kritiken. Seit 1964 Mitglied des National Institute of Arts and Letters. 1973 Fulbright-Lektor in Afrika. 1976 Mitglied der American Academy of Arts and Letters. Auszeichnungen: 1983 Lincoln Literary Award und Distinguished Pennsylvania Artist Award, 1988 St. Louis Literary Award, 1989 National Medal of Arts, 1991 Premio Scanno, 1993 Common Wealth Award und Conch Republic Prize for Literature, 1995 Commandeur de l'ordre des arts et des lettres und The Howells Medal from the Adademy of Arts and Letters. John Updike verstarb 2009.