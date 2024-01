THOMAS PYNCHON: Natürliche Mängel

Roman. Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl. Verlag: Rowohlt Verlag ISBN: 978-3-498-05310-9

Kalifornien 1970: Charles Manson, Altamont, - der Traum ist aus, das Paradies geschlossen. Übrig bleibt der einsame Held mit seiner Hosentaschenmoral, einem Joint, Spürnase und einer leichten Dosis Paranoia, die für Erkenntnisse nötig ist. Und naturgemäß ist er einem großen Ding auf der Spur.

Zum Autor:

Thomas Pynchon wurde 1937 in Long Island geboren. Sein einziger öffentlicher Auftritt fand 1953 an der Oyster Bay High School in Long Island statt. Er studierte Physik und Englisch an der Cornell University, später schrieb er für Boeing technische Handbücher und verschwand. Seither sind seine Bücher (u.a. „Die Enden der Parabel“; „V“; „Gegen den Tag“) die einzigen öffentlichen Spuren seiner Existenz. Pynchon gilt als einer der bedeutendsten englischsprachigen Schriftsteller der Gegenwart. Er lebt in New York.