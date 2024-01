ANNETTE MINGELS: Tontauben

per Mail teilen

Roman. Verlag: DuMont Verlag

Eine Insel in der Nordsee, zwei Paare: das eine verliert eine Tochter bei einem Unfall und droht an der Trauer zu zerbrechen, das andere findet sich nach anfänglicher Skepsis in einer Affäre, die im Streit zu enden scheint. Gibt es ein "Danach"?

Zur Autorin:

Annette Mingels, geboren 1971 in Köln, studierte Germanistik, Sprachwissenschaft und Soziologie, promovierte mit einer Arbeit über Dürrenmatt und Kierkegaard und ist Lehrbeauftragte an der Universität Fribourg. Annette Mingels lebt als Schriftstellerin und Journalistin in Zürich.