THOMAS BERNHARD : Goethe schtirbt

Erzählungen Verlag: Suhrkamp Verlag

1985 wünschte sich Thomas Bernhard im Gespräch mit seinem Verleger Siegfried Unseld einen Erzählband mit dem Titel "Goethe schtirbt". Aber dann kamen die Arbeit an "Auslöschung" und die öffentliche Erregung um "Heldenplatz" dazwischen. Im Februar 1989 starb Österreichs heimlicher Nationaldichter. Jetzt sind die späten Erzählungen zum ersten Mal versammelt.

Zum Autor:

Thomas Bernhard wurde 1931 in einem Heim für ledige Mütter des Klosters Heerlen bei Maastricht/Holland geboren. Danach arbeitete Bernhard als Journalist und Kritiker. Von 1955 bis 1957 studierte er am Mozarteum in Salzburg Gesang, Dramaturgie und Schauspielkunst. 1957 erschien sein erster Gedichtband: "Auf der Erde und in der Hölle". Für seinen Debütroman "Frost" (1963) wurde Thomas Bernhard 1965 mit dem Literaturpreis der Freien und Hansestadt Bremen ausgezeichnet. Thomas Bernhard starb 1989 in Gmunden. In seinem Testament verfügt er, dass seine Werke in Österreich weder nachgedruckt noch aufgeführt oder auch nur rezitiert werden durften. Dieses Verbot wurde allerdings im Juli 1998 aufgehoben.