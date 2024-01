ANDREAS MAIER: Das Zimmer

Roman. Verlag: Suhrkamp Verlag ISBN: ISBN 3-518-42174-3

"Onkel J. - Heimatkunde" hießen die gerade erschienenen Kolumnen von Andreas Maier. Jetzt steht der Onkel im Mittelpunkt des neuen Romans, der Beginn eines großen Erzählprojekts: die Welt aus der Perspektive der Wetterau, einer Heimat, die kein Zuhause ist

Zum Autor:

1967 in Bad Nauheim geboren. Er studierte in Frankfurt am Main und lebte wechselweise in der Wetterau und in Südtirol. Heute wohnt er in Frankfurt. Beim Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 2000 wurde Andreas Maier mit dem Ernst-Willner-Preis ausgezeichnet. Für sein literarisches Debüt Wäldchestag wurde ihm der Literaturförderpreis 2000 der Jürgen Ponto-Stiftung verliehen. Im Herbst 2000 erhielt er den ZDF-»aspekte«-Literaturpreis, 2003 den Clemens-Brentano-Preis und den ersten Mindener Candide-Preis. 2006 war Andreas Maier ein Jahr zu Gast in der Villa Massimo in Rom. Im selben Jahr hielt er die Frankfurter Poetikvorlesungen. Von ihm sind erschienen: Bullau. Versuch über Natur; Ich; Kirillow; Klausen; Wäldchestag . . .