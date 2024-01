DINAW MENGESTU: Die Melodie der Luft

Aus dem Amerikanischen von Volker Oldenburg. Verlag: Ullstein Verlag ISBN: ISBN 3-550-08823-X

Ein Leben zwischen zwei Kulturen, in keiner ganz fremd, keiner richtig zugehörig: Jonas, dessen Ehe in eine Krise geraten ist, macht sich auf die Spur seiner Eltern, Einwanderer aus Äthiopien. Er fährt nach Nashville, Tennessee, und zugleich in die Vergangenheit, um sich selber näher zu kommen. Wo bin ich zuhause?

Zum Autor:

Dinaw Mengestu wurde 1978 in Äthiopien geboren, mit zwei Jahren kam er mit seiner Familie in die USA, wohin der Vater aus politischen Gründen geflohen war. Er studierte Literatur und erhielt 2006 ein Schreibstipendium von der New York Foundation for the Arts. Dinaw Mengestu hat Kurzgeschichten in Zeitschriften veröffentlicht, mit seinem ersten Roman Zum Wiedersehen der Sterne feierte er bereits Erfolge in den USA, Großbritannien und Frankreich. Dinaw Mengestu lebt in New York.