JONATHAN FRANZEN: Freiheit

Roman. Aus dem Englischen von Bettina Abarbanell und Eike Schönfeld. Verlag: Rowohlt Verlag ISBN: ISBN 3-498-02129-X

Eine nette, schreckliche Familie - die Berglunds: Patty, die glaubt, ihre Freiheit für ihre Ehe mit Walter geopfert zu haben, Walter selbst, Umweltaktivist mit Visionen, die sich nur mit der Kohleindustrie verwirklichen lassen, die Kinder Joey und Jessica, und dann der Freund Richard, der alle Träume zu vertreten scheint und auch nicht glücklich ist. Freiheit heißt, auch die falsche Entscheidung treffen zu können.

Zum Autor:

Jonathan Franzen, 1959 in Western Springs / Illinois geboren, wuchs in einer Vorstadt von St. Louis auf. 1988 veröffentlichte er den Roman "Die 27ste Stadt", 1992 "Schweres Beben". Für seinen dritten Roman und sensationellen Erfolg "Die Korrekturen" erhielt er 2001 den National Book Award verliehen. Schon vorher hat ihn die Zeitschrift The New Yorker unter die "Twenty Writers for the 21st Century" gerechnet. Jonathan Franzen lebt in New York.