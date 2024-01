KLAUS WAGENBACH: Die Freiheit des Verlegers

Erinnerungen, Festreden, Seitenhiebe

Verlag: Wagenbach Verlag

"Wagenbach steht für ein linkes, liberales Bürgertum im Geist des französischen Citoyen, dessen Parolen von "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" er nicht müde wird einzufordern. Dieses Bürgertum hat mit der aktuellen Hinwendung zu adäquatem Krebs- und Hummer-Besteck und dünkelhaftem Konservativismus nicht das Geringste zu tun. Klaus Wagenbach ist ein deutsches Vorbild." (Helmut Böttiger)

Zum Autor:

Klaus Wagenbach, 1930 in Berlin geboren, lernte Buchhändler und promovierte zum Geisteswissenschaftler. Er arbeitete mehrere Jahre als Lektor, unter anderem beim S. Fischer Verlag in Frankfurt am Main, bis er 1964 seinen eigenen Verlag in Berlin gründete. In den späten 1960er und in den 1970er Jahren avancierte Klaus Wagenbach zum Verleger der Wortführer von Studentenbewegung und Außerparlamentarischer Opposition. Anfang 2002 zog sich Wagenbach von der Leitung seines Verlags zurück.