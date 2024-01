JANET MALCOLM: Tschechow lesen

Eine literarische Reise

Aus dem Amerikanischen von Anna und Henning Ritter. Verlag: Berlin Verlag

Mit Tschechow reisen - nach Petersburg, Jalta, Moskau. Zuerst verschwindet der Koffer, dann ist die Wirklichkeit unerwartet schäbig, ganz anders als in den Büchern. Aber vielleicht ist dieser Verlust genau der Schlüssel zur literarischen Welt Tschechows?

Zur Autorin:

Janet Malcolm, geboren 1934 in Prag, emigrierte 1939 mit ihrer Familie nach Amerika. Sie schreibt für den "New Yorker" und die "New York Review of Books". Außerdem veröffentlichte sie unter anderem eine Doppelbiografie "The Silent Woman: Sylvia Plath and Ted Hughes" und ein Buch über Tschechow. Janet Malcolm lebt in New York.