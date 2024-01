TOM DRURY: Das Ende des Vandalismus

Roman. Aus dem Amerikanischen von Gerhard Falkner und Nora Matocza. Verlag: Klett-Cotta Verlag

"Siebzig Personen zählt der Abspann von Drurys extrem entschleunigtem Heimatroman auf. Siebzig Personen irren mehrere Jahre lang durchs Labyrinth von Grafton und Umgebung. Sie tauchen auf. Sie verschwinden wieder. (...) Sie träumen. Sie schlafwandeln. Während sich ihre Welt verändert." (Elmar Krekeler)

Zum Autor:

Tom Drury, geb. 1956 in Iowa, zählt zu den wichtigsten amerikanischen Schriftstellern seiner Generation und seine Bücher gelten als moderne Klassiker. Seine Texte wurden unter anderem in "The New Yorker" und in "Harper´s Magazine" publiziert. Drury lebt mit seiner Familie in Los Angeles.