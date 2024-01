KRISTOF MAGNUSSON: Das war ich nicht

Roman. Verlag: Kunstmann Verlag ISBN: ISBN 3-88897-582-4

Ein Bestsellerautor in der Schreibkrise, seine Übersetzerin, die davon lebt, dass das nächste Buch erscheint, und ein Investmentbanker, der mit ganz kleinen Betrügereien beginnt. Und dann begegnen sie sich alle in Chicago...

Zum Autor:

Kristof Magnusson, geb. 1976 in Hamburg, machte eine Ausbildung zum Kirchenmusiker, arbeitete in der Obdachlosenhilfe in New York, studierte am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und der Universität Reykjavik. Seine Komödien "Der totale Kick" und "Männerhort" wurden in Berlin, Dresden, Köln und Bonn mit Erfolg aufgeführt. Er wurde mit dem Literaturförderpreis der Freien und Hansestadt Hamburg ausgezeichnet und für seine Theaterstücke vom Deutschen Literaturfonds gefördert. Kristof Magnusson lebt in Berlin. Mit seinem ersten Roman "Zuhause" ist Magnusson zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb nach Klagenfurt eingeladen.