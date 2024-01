JAYNE ANNE PHILLIPS: Glasmondmann

Roman. Aus dem Amerikanischen von Barbara Schaden. Verlag: Berlin Verlag

"Wie Faulkner schafft sich Jayne Anne Phillips einen mehrstimmigen Chor innerer Monologe, die sich auf den verschiedenen Zeitebenen immer wieder berühren. Die Handlung umfasst zweimal drei Tage im Juli der Jahre 1950 und 1959. (...) Mit diesem Roman ist der Autorin etwas Außergewöhnliches gelungen." (Hubert Spiegel)

Zur Autorin:

Jayne Anne Phillips ist Autorin zweier Romane und zweier Kurzgeschichtensammlungen. Die Romane "Maschinenträume" und "Zuflucht" erschienen 1984 und 1994, der Erzählungsband "Das himmlische Tier", der sie schlagartig berühmt machte, kam 1979 heraus, und "Überholspur" erschien 1987. Sie wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter dem Sue Kaufman Prize for First Fiction und einem Academy Award in Literature. Ihre Kurzgeschichten wurden in viele Anthologien aufgenommen. Zur Zeit ist Jayne Anne Phillips Writer in Residence an der Brandeis University. Sie lebt in Boston.