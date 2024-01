ARAVIND ADIGA: Zwischen den Attentaten

Aus dem Englischen von Klaus Modick. Verlag: Verlag C. H. Beck

Eine indische Stadt, ineinander verwobene Schicksale, falsche Hoffungen, Versprechungen und Träume, die doch nicht in Erfüllung gehen, weil die gesellschaftlichen Schranken stärker sind als Mut und Übermut des Einzelnen.

Zum Autor:

Aravind Adiga wurde 1974 in Madras geboren, wuchs teilweise in Sydney, Australien, auf, studierte englische Literatur an der Columbia University und am Magdalen College in Oxford. Er arbeitete als Korrespondent für die Zeitschrift "Time" und für die "Financial Times". Er lebt in Mumbai, Indien. Sein erster Roman "Der weiße Tiger" erhielt 2008 den begehrten Booker Prize.