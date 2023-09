Der Rettich ist ja an sich eine eher unspektakuläre Wurzel. Er muss halt nur in die richtigen Hände geraten, dann bekommt er sozusagen Ewigkeitswert. Wird mit dem Unterschenkel des Apoll verglichen. Was den Rettich sehr ehrt, obwohl er natürlich davon nichts mitbekommt. Wenn man das, was man für gewöhnlich als „Ding“ bezeichnet, als vermeintlich unbelebte Natur, unbedingt einem Lyriker in die Hände legen mag, dann doch Jan Wagner.

Die Live Butterfly Show Gedichte Autor: Jan Wagner Verlag: Hanser Berlin ISBN: ISBN 978-3-446-26043-6

Verhältnismäßig viele Gedichte im neuen Band des wahrscheinlich höchstdekorierten deutschen Lyrikers der vergangenen zwei bis vier Jahrzehnte sind sozusagen auf Fischschuppen geschrieben. Was wiederum nicht ganz so ein großer Zufall ist, Jan Wagner ist sozusagen ein Fischkopf, wurde 1971 in Hamburg geboren.

Man kann das natürlich idyllisch nennen, was der Büchner- und Leipziger Buchmesse-Preisträger auch jetzt wieder aufgeschrieben hat. All die lyrischen Reiseskizzen (vor allem aus den USA), die Szenen aus Garten und Küche. Dann hat man ihnen aber nur mit einem halben Ohr zugehört. Denn wenn Gedichte an der leisen Wiederverzauberung der Welt, an der vorsichtigen Erhebung des Alltags, unseres unmythischen Lebens und der Dinge, die ihm angehören, arbeiten sollen, an der Sichtbarmachung mythischer, manchmal auch Ur- und Untergründe, dann ist Jan Wagner ein großer Lyriker.

Wenn Gedichte Wunder der Form sein sollen, philosophische Tänze auf extrem beherrschten und immer wieder feingebrochenen Metren und Schemata, dann auch.

Zum Autor:

Jan Wagner, 1971 in Hamburg geboren, lebt in Berlin. 2001 erschien sein erster Gedichtband „Probebohrung im Himmel“. Es folgten „Guerickes Sperling“ (2004), „Achtzehn Pasteten“ (2007), „Australien“ (2010), „Die Eulenhasser in den Hallenhäusern“ (2012) und der Sammelband „Selbstporträt mit Bienenschwarm“ (2016). Zuletzt erschien der Essayband „Der verschlossene Raum“ (2017). Für seinen Gedichtband „Regentonnenvariationen“ (2014) gewann er 2015 den Preis der Leipziger Buchmesse, 2017 wurde er mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet.