In der Hölle kann man ja durchaus seinen Spaß haben. Jedenfalls hat ihn Laszlo Krasznahorkai. Oder besser: Der Spaß in der Hölle ist – neben der Schönheit der Sprache – das Ziel des 1954 im ungarischen Gyula geborenen Man Booker-Preisträgers von 2015. Auf die Wiedererkennbarkeit der Welt sind die Romane des „Meisters der Apokalypse“ selbst dann nicht unbedingt angelegt, wenn man sie topografisch verorten kann. Krasznahorkais Erzählungen, die weltgelehrt und anspielungsreich sind wie ihr weltweitgereister, weltliteraturoffener Urheber, arbeiten an der Verzauberung der Gegenwart von den Rändern her. So, wie Krasznahorkai selbst es bevorzugt, Randfigur der Literatur zu bleiben, selbst und gerade in seinem Heimatland.

Baron Wenckheims Rückkehr Roman. Aus dem Ungarischen von Christina Viragh Autor: László Krasznahorkai Verlag: S. Fischer ISBN: ISBN 978-3-10-002237-0 Heimgekehrt ist er regelmäßig. Wie unheimlich ihm Ungarn ist, kann man ziemlich perfekt im finsteren, ständig Purzelbaum schlagenden Großroman von der Rückkehr des kuriosen Barons Wenckheim erkennen. Der kommt heim in sein Land, das voll Verlierern und Elenden steckt, deren Hoffnung ausgerechnet er ist, der als Gescheiterter über die Grenze kommt. Ein explosives Land, dieses Ungarn. Tanklastzüge stehen in den Straßen. Als seinen humorvollsten Roman hat Krasznahorkai den „Wenckheim“-Roman bezeichnet, als großen Schirm, unter dem seine früheren Bücher wie „Satanstango“ oder „Melancholie des Widerstands“ unterkommen. „Sein einziger Ehrgeiz“, hat er gesagt, „ist es, wenigstens einen perfekten Satz zu schreiben, aber in meinem ganzen Leben endete dieser Traum immer nur in einem Fiasko.“ Soweit würden wir nach der Lektüre von „Baron Wenckheims Rückkehr“ allerdings wirklich nicht gehen. Zum Autor: László Krasznahorkai wurde 1954 in Gyula/Ungarn geboren. Auf Deutsch erschienen zuletzt erschienen: „Der Welt voran“, „Seiobo auf Erden“ und „Im Norden ein Berg, im Süden ein See, im Westen Wege, im Osten ein Fluss“. Seine Romane wurden in viele Sprachen übersetzt und mit internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter 1993 der Preis der SWR-Bestenliste für „Melancholie des Widerstands“, 2010 der Brücke-Berlin-Preis für „Seiobo auf Erden“ und der Spycher Literaturpreis Leuk. 2014 wurde ihm der Vilenica International Literary Prize und der America Award zuerkannt, 2013 und 2014 der Best Translated Book Award, 2015 erhielt er den Man Booker International Prize.