ULF ERDMANN ZIEGLER: Nichts Weißes

Verlag: Suhrkamp Verlag ISBN: ISBN: 978-3-518-42326-4

Die Medienrevolution bricht aus, und mittendrin kämpfen Menschen ums Überleben. Ein Roman aus der erlauchten Szene der Schriftgestalter, die sich anpassen müssen an eine Zeit, in der die Schrift vom Bleisatz langsam in den Computer wandert. Design oder nicht sein?

Zum Autor:

Ulf Erdmann Ziegler, geboren 1959 in Neumünster/Holstein. Kunstkritische Arbeiten und Essays für taz, Die Zeit, FAZ, Merkur und Monopol. 2008 ausgezeichnet mit dem Hebbel-Preis. Er lebt in Frankfurt am Main. Nichts Weißes ist sein erstes Buch im Suhrkamp Verlag.