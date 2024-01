DIRK BRAUNS: Im Inneren des Landes

Verlag: Verlag Galiani Berlin ISBN: ISBN: 978-3-86971-065-5

Sie kennen sich von der NVA. Stefan war einfacher Soldat, Ingo sein Kompaniechef, ein Schleifer, der Stefans besten Freund in den Selbstmord trieb. Stefan hasst Ingo. 20 Jahre nach dem Fall der Mauer muss er zurück nach Mecklenburg-Vorpommern.

Zum Autor:

Dirk Brauns, geboren 1968 in Ost-Berlin, lebt in Warschau. Hörspiele, Reportagen, Theaterprojekte, Wanderungen, Buchveröffentlichung Berlin – München. Zu Fuß (1997). Langjähriger Korrespondent für verschiedene Zeitungen in Peking und Warschau, u. a. Die Woche, Berliner Zeitung und WirtschaftsWoche. Im Inneren des Landes ist sein erster Roman. Derzeit arbeitet er an der Drehbuchfassung von Im Inneren des Landes und an seinem zweiten Roman, der in Weißrussland spielen wird.