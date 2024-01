Schon die Eingangsszene des Romans umreißt bildhaft, worum es hier geht: Auf einem Steg über der Baugrube vor dem Amsterdamer Hauptbahnhof begegnen sich zwei Frauen, von denen eine in den Abgrund zu Tode stürzt. Tatsächlich ist es auch ein einziger Abgrund an Schuld, Rachsucht und Geheimnissen, der sich unter dem Leben der beiden Frauen öffnet und über den sie bis zu dem entscheidenden Tag unsicher balanciert sind. Der Abgrund steckt in der Schlüsselfrage, um die der Roman gebaut ist: "Wie kriegt man einen Menschen um Gottes willen so weit, einen Mord zu bekennen, den er nicht begangen hat?" Eine junge Frau stürzt eine ältere in die Baugrube, um für das Schicksal ihrer Mutter, die einst unschuldig für einen Mord im Gefängnis büßte, Rache zu nehmen. Ein Fall für Margriet de Moor, die hier wieder in ihrer unvergleichlichen Art menschliche Gefühle und Taten beschreibt, ohne ihnen ihr Geheimnis zu nehmen.

Von Vögeln und Menschen Roman. Aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen Autor: Margriet de Moor Verlag: Hanser Verlag ISBN: ISBN: 978-3-446-25819-8 Zur Autorin: Margriet de Moor, geboren 1941 in Nordwijk/Niederlande, studierte Klavier und Gesang, Kunstgeschichte und Archäologie. Ihr literarisches Debüt hatte sie erst 1988 mit einem Erzählungsband. Seitdem wurde sie mit zahlreichen Romanen und Erzählungen zu einer der bedeutendsten Autorinnen der Niederlande.