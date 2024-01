Der 2008 gestorbene Peter Rühmkorf war ein ironisch-federleichter Lyriker, für den Sprache alles andere als ein bloßes Transportmittel war. Lustvoll verspielt griff er auf die Tradition zurück, auf das unendliche Arsenal an Formen, und es geht dabei nicht nur um Zitate, sondern auch um Gestik und Komposition. Manchmal nistet sich der Autor in einen alten Text ein und füllt ihn völlig neu aus, unbedingt zeitgenössisch, aber mit enormer historischer Empfindlichkeit.

Sämtliche Gedichte 1956 – 2008 Gedichte. Hrsg. Bernd Rauschenbach Autor: Peter Rühmkorf Verlag: Rowohlt ISBN: ISBN: 978-3-498-05802-9

Zum Autor:

Peter Rühmkorf wurde am 25.10.1929 in Dortmund geboren. Er studierte von 1951-58 Germanistik und Psychologie in Hamburg und schrieb ab 1953 schrieb unter Pseudonym für den «studentenkurier» (später «konkret») die Kolumne «Lyrikschlachthof». 1958-63 Verlagslektor, 1964/65 Stipendiat der Villa Massimo in Rom. 1969/70 Gastvorlesungen in den USA, 1985/86 Gastdozent an der Universität Paderborn. Freier Schriftsteller. Peter Rühmkorf erhielt zahlreiche Preise , darunter 1993 den Georg-Büchner-Preis und 1996 den Preis der SWR Bestenliste. Peter Rühmkorf verstarb am 8. Juni 2008.