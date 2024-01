"Ich bin krank geworden, erschrick nicht, schon wieder oder noch von früher krank: Krebszellen, diesmal in der Lunge. Man hat es mir gestern gesagt. Ich weiß aber noch nicht mehr darüber, es muss jetzt näher, nahe untersucht werden, ein Stochern im Nebel oder Rauch, der aus den Wäldern steigt, die ich im Himmel unter mir in der Wüste einmal gesehen habe. Bitte nimm es gelassen auf und ruhig. Alles Liebe, dein Jörg"

Im Sessel von Robert Walser Kartenpost herausgegeben von Hanne Kulessa. Autor: JÖRG STEINER Verlag: Limmat Verlag ISBN: ISBN: 978-3-85791-762-2

Lesung aus dem Buch und Diskussion

Inhalt:

1997/98 lebte Jörg Steiner ein Jahr im «Stadtschreiberhäuschen» von Bergen-Enkheim, einem Stadtteil von Frankfurt. Dort lernte er Hanne Kulessa kennen, und aus der beruflichen Beziehung wurde eine Freundschaft, die bis zum Tod von Jörg Steiner andauerte. In den fünfzehn Jahren entstand eine Korrespondenz, die vielleicht mit die schönsten Geschichten des Schriftstellers Jörg Steiner enthält. Sie sind – naturgemäss – eingebunden in private Anspielungen, Reaktionen, Antworten, doch an erster Stelle steht das Erzählen, stehen die Geschichten. Die Mitteilungen verschickte Steiner oft auf Karten – Briefkarten und Postkarten –, und so ergab sich über die Jahre eine «Kartensammlung» mit einem kleinen Universum an Jörg-Steiner-Geschichten und ganz nebenbei auch einer kleinen Steinerschen Poetologie. (Quelle: Limmat Verlag)

Zur Autorin / Zum Autor / Zur Herausgeberin:

Jörg Steiner, geboren 1930 in Biel. Abgebrochene Drogistenlehre, danach Lehrer im Erziehungsheim Aarwangen, später in Biel und Nidau. Auslandsaufenthalte in Mittel- und Osteuropa, Amerika und Afrika. Literaturredaktor beim «Bieler Tagblatt» und Sitz im Bieler Stadtrat 1973–1979. Jörg Steiner veröffentlichte Romane, Gedichtbände, Erzählungen, Kinderbücher (zusammen mit Jörg Müller) und Drehbücher. Er wurde vielfach ausgezeichnet (u. a. Erich-Fried-Preis, Berliner Literaturpreis, Max-Frisch-Preis). Jörg Steiner starb 2013.

Hanne Kulessa lebt in Frankfurt am Main. Buchhändlerlehre, Studium der Germanistik, Verlagstätigkeit, seit 1982 freie Autorin, Moderatorin, Kritikerin (u. a. beim Hessischen Rundfunk, hr2 kultur). Zahlreiche Buchveröffentlichungen, Anthologien, Erzählungen, Kinderbücher, zwei Romane. 2003–2014 Dozentin an der Goethe-Universität Frankfurt.