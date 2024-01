WILLIAM T. VOLLMANN: Europe Central

Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Robin Detje. Verlag: Suhrkamp Verlag ISBN: ISBN: 978-3-518-42368-4

Von Künstlerschicksalen in grausamen Zeiten, von Hitler, Stalin und Schostakowitsch. "Das Buch erzählt vom Kampf um Vorherrschaft, vom Kampf, Europa unter der einen oder der anderen Ideologie zu zentralisieren", so der Autor. Ein "Krieg und Frieden" des 20. Jahrhunderts.

Zum Autor:

William T. Vollmann, geboren 1959 in Los Angeles, Autor zahlreicher Romane, Erzählbände und Sachbücher, mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Whiting Award; regelmäßige Veröffentlichungen in The New Yorker, New York Times Magazine, Esquire, Wall Street Journal u.a. Der Autor lebt in Kalifornien.