ANDREAS MAIER: Das Haus

Roman. Verlag: Suhrkamp Verlag ISBN: ISBN 3-518-42266-9

Den Kindergarten erträgt der eigenbrödlerische Held nur einen Tag, dann bleibt er traumatisiert zuhause. Doch dieses Zuhause gibt es nicht mehr lang, denn die Eltern bauen. Andreas Maier setzt seine umfangreiche Selberlebensbeschreibung aus der Wetterau fort, jetzt beschreibt der Ich-Erzähler die alltägliche Katastrophe einer Kindheit in Bad Nauheim.

Zum Autor:

Andreas Maier wurde 1967 im hessischen Bad Nauheim geboren. Er studierte Altphilologie, Germanistik und Philosophie in Frankfurt am Main und ist Doktor der Philosophie im Bereich Germanistik. Er lebte wechselweise in der Wetterau und in Südtirol. Andreas Maier wohnt in Frankfurt am Main.