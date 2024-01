SEBASTIAN POLMANS: Junge

Roman. Verlag: Suhrkamp Verlag ISBN: ISBN 3-518-42246-4

"'Junge' ist ein erstaunliches Debüt, es geht weit über ein bloßes Gesellenstück hinaus. Und es ist das größte Lob, wenn man das bekräftigt, was die Eltern und Verwandten des Helden fortwährend sagen: Mit diesem Jungen stimmt etwas nicht." (Helmut Böttiger)

Zum Autor:

Sebastian Polmans, geboren 1982 in Mönchengladbach, lebt in Hildesheim. B.A. Studium in Anglistik, deutsche Literatur-, Kultur- und Medienwissenschaften an der Universität Siegen. Seit 2007 Diplomstudiengang Kreatives Schreiben, Kulturjournalismus und Philosophie an der Universität Hildesheim. Seit 2008 Mitherausgeber der Literaturzeitschrift "BELLA triste". Zahlreiche Artikel, Rezensionen und Glossen für Tageszeitungen, seit 2007 auch für die Literaturzeitschrift "Am Erker". 2010 wurde Sebastian Polmans mit dem "Nettetaler Literaturpreis" ausgezeichnet.