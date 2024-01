Roman. Übersetzt aus dem Französischen von Amelie Thoma



Im Original heißt Leïla Slimanis Roman „Le jardin de l’ogre“, also: Der Garten des Menschenfressers oder auch der Garten des Ungeheuers. Und tatsächlich stellt Adèle, die Protagonistin dieses schmalen, aber ziemlich ungeheuerlichen Romans, sich vor, wie sie als bloßes Objekt von einer Menge gebissen, gekniffen und schließlich verschlungen wird. Das ist Adèles zweite, geheime Seite. Ob es ihre dunkle Seite ist, mag dahingestellt bleiben.



Adèle arbeitet als Journalistin bei einer Pariser Zeitung, ist mit Richard, einem erfolgreichen Arzt, verheiratet, mit dem sie auch ein Kind hat. Eine perfekt eingerichtete, finanziell abgesicherte bürgerliche Existenz. „Sie weiß nicht, was Richard gefällt, was ihm guttut. Sie hat es nie gewusst.“ Es geht um Sex; sie tun es, aber Adèle empfindet dabei nichts. Sie ist in Wahrheit getrieben von ihren Obsessionen und Sehnsüchten. Adèle führt ein Doppelleben, gibt sich wahllos Männern hin, in Hinterhöfen, auf Mülltonnen; sie lässt sich schlagen und benutzen. Ihr Gegenüber ist ihr egal; es geht um sie allein. Ihre Motive werden weder erklärt noch hinterfragt. Die Gier ist ganz einfach da. Und irgendwann kann Adèle ihre Schattenexistenz auch nicht mehr vor Richard verbergen.

All das zu verlieren Roman. Übersetzt aus dem Französischen von Amelie Thoma Autor: Leïla Slimani Verlag: Luchterhand ISBN: ISBN: 978-3-630-87553-8 Zur Autorin: Die französisch-marokkanische Autorin Leïla Slimani gilt als eine der wichtigsten literarischen Stimmen Frankreichs. Slimani, 1981 in Rabat geboren, wuchs in Marokko auf und studierte an der Pariser Eliteuniversität Sciences Po. Ihre Bücher sind internationale Bestseller. Für den Roman „Dann schlaf auch du“ wurde ihr der renommierte Prix Goncourt zuerkannt. „All das zu verlieren“, ebenfalls preisgekrönt, erscheint in 25 Ländern. In den Essaybänden „Sex und Lügen“ und „Warum so viel Hass?“ widmet Leïla Slimani sich dem Islam und dem Feminismus sowie dem zunehmenden Fanatismus. Seit 2017 ist Leïla Slimani offiziell Botschafterin für Frankophonie. Sie lebt mit ihrer Familie in Paris.