Die Texte in diesem Essayband, so schreibt Zadie Smith es im Vorwort, sind während der achtjährigen Amtszeit von Barack Obama entstanden und „folglich Produkte aus einer anderen Welt.“ Denn das Gefühl, von Ambivalenzen umgeben zu sein, sei jetzt vorbei: „Feuer lässt sich nicht mit Luft bekämpfen.“



Das Weltbild der 1975 in London geborenen Literaturprofessorin und Romanautorin Zadie Smith war allerdings bereits vor Trump und dem Brexit-Gehampel zutiefst skeptisch, ja sogar kulturpessimistisch. Smith betrachtet Alltagsphänomene und leitet daraus allgemeingültige Einsichten ab. In Facebook-Begründer Marc Zuckerberg und dessen Gebaren erblickt Smith die gefährliche Tendenz der Reduktion auf Interessen und Selbstvermarktungsstrategien, hinter denen das eigentliche menschliche Netzwerk aus gegenseitigem Interesse und Anteilnahme verschwindet. In einem anderen Essay bekennt sie sich zu ihrer Faszination für Justin Bieber, die der gleichen Quelle entspringt wie ihr Interesse an Michael Jackson: Celebrities, die Gutes tun, um den eigenen Narzissmus zu nähren.



Man kann dieses mehr als 500 Seiten starke Buch aufschlagen, wo man will, man trifft stets auf einen klugen Gedanken, auf eine überraschende Verknüpfung, auf einen Kurzschluss von Popkultur und Philosophie. Kierkegaard und Madonna, Owen Wilson und Virginia Woolf, Tizian und David Byrne – das Smith’sche Denkuniversum kennt keine Schranken.

Freiheiten Essays. Übersetzt aus dem Englischen von Tanja Handels Autor: Zadie Smith Verlag: Kiepenheuer & Witsch ISBN: ISBN: 978-3-462-05214-5 Zur Autorin: Zadie Smith, geboren 1975 im Norden Londons, lebt heute in New York. Ihr erster Roman »Zähne zeigen«, 2001 erschienen, wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, von der Kritik gelobt und ein internationaler Bestseller. Der Roman »Von der Schönheit«, 2006 erschienen bei Kiepenheuer & Witsch, war auf der Shortlist des Man Booker Prize 2005 und gewann 2006 den Orange Prize. U.a. erhielt Zadie Smith im November 2016 den Welt-Literaturpreis und 2018 den Österreichischen Staatspreis für europäische Literatur.