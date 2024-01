Im vergangenen Jahr hat die in Kalifornien geborene und in Brandenburg lebende Nell Zink mit „Nikotin“ ein lustiges und durchgeknalltes Buch veröffentlicht, in dessen Mittelpunkt eine junge Frau steht, in deren ererbtem Haus sich eine Raucher-Community eingenistet hat. Nun hat der Rowohlt-Verlag Zinks Debütroman „Virginia“ ins Deutsche übersetzt. Ein Buch, das die Moralvorstellungen des Amerika der 1960er-Jahre auf vergnügliche Weise durcheinanderwirbelt.



Da ist die junge Peggy, die sich später Meg nennt und die am College den Dichter und Literaturprofessor Lee Fleming kennenlernt. Ein Mann, dem zunächst allein schon sein Name und seine Herkunft den Weg ebnet. Die beiden beginnen eine Affäre, Peggy wird schwanger, und sie heiraten. Allerdings ist Peggy lesbisch und Lee, wie sich herausstellen wird, schwul. Nach zehn Jahren brennt Peggy mit der kleinen Tochter durch und taucht unter. All das erzählt Nell Zink im Schnelldurchlauf und in zuweilen hochkomischen, weil knochentrockenen Dialogen. Richtig absurd wird es erst jetzt: Meg, die von nun an in ärmlichen Verhältnissen, aber als freier Mensch lebt, meldet ihre hellblonde Tochter an der Schule als Schwarze an, was allgemein Akzeptanz findet, denn wenn auch nur irgendein Vorfahr schwarz war, sind es alle anderen später auch, ganz gleich, wie sie aussehen. Der Rassismus lebt.



„Virginia“ ist ein böses Buch, das die Doppelmoral ins Groteske überhöht. Das jedenfalls wäre zu hoffen.

Virginia Roman. Übersetzt aus dem Englischen von Michael Kellner Autor: Nell Zink Verlag: Rowohlt ISBN: ISBN: 978-3-498-07672-6 Zur Autorin: Nell Zink, 1964 in Kalifornien geboren, wuchs im ländlichen Virginia auf. Sie studierte am College of William and Mary Philosophie und wurde, später im Leben, in Medienwissenschaft an der Universität Tübingen promoviert. Mit ihrem 2019 erschienenen Roman "Virginia" war sie für den National Book Award nominiert. Sie lebt in Bad Belzig, südlich von Berlin.