„Gedichte en plain air“ lautet der Untertitel von Gerhard Falkners neuem Gedichtband. Falkner, der zuletzt eher mit Prosabüchern auf sich aufmerksam gemacht hat, kehrt zurück zur Lyrik und schreibt, kaum zu glauben, Naturgedichte. 1989 hatte Falkner verkündet, der Lyrik abgeschworen zu haben. Eine Entscheidung, die er längst revidiert hat.



75 Texte, jeder von ihnen trägt den gleichen Titel: „Schorfheide“. Doch die Natur ist, man ahnt es, auch nicht mehr die, die sie niemals war, als sie noch von den Romantikern be- und neu geschrieben wurde. Falkner sucht nach neuen Worten und nach neuen Perspektiven, hat aber dabei den Fundus der Literaturgeschichte im Wanderrucksack, während er durch die frische Luft spaziert: „Frisch geduscht und gegoogelt trete ich hinaus.“ So geht das eben heutzutage, und dass Falkner ein Meister des bis an die Schmerzgrenze gehenden Kalauers ist, wissen wir nicht erst seit diesem Buch. Die Dichter heutzutage, so sagt Falkner, könnten nicht mehr zwischen einer Hecke und einem Drahtzaun unterscheiden, weil sie permanent auf ihr Display starren müssten.



In der Schorfheide gibt es keinen Netzempfang. Das Gelände muss neu vermessen, die Topografie neu erschlossen werden. Das ist Falknerland: Das Wortspiel tritt in Wechselwirkung mit dem hohen Ton und dem philosophischen Unter- und Überbau. Eine Wanderung durch Raum und historisch determinierte Beobachtungen.

Gerhard Falkner, geboren 1951, zählt zu den bedeutendsten Dichtern der Gegenwart. Er veröffentlichte zahlreiche Lyrikbände, u.a. "Hölderlin Reparatur", für den er 2009 den Peter-Huchel-Preis erhielt, und zuletzt "Ignatien" (2014). Für seine Novelle "Bruno" wurde ihm 2008 der Kranichsteiner Literaturpreis verliehen. Nach Aufenthalten in der Villa Massimo/Casa Baldi und der Akademie Schloss Solitude war er 2013 der erste Fellow für Literatur in der neugegründeten Kulturakademie Tarabya in Istanbul und 2014 Stipendiat in der Villa Aurora in Los Angeles. Seine Romane "Apollokalypse" (2016) und "Romeo oder Julia" (2017) standen auf der Long- bzw. Shortlist des Deutschen Buchpreises und wurden von der Kritik gefeiert. Gerhard Falkner lebt in Berlin und Bayern.