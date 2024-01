Gerade die deutschsprachige Gegenwartsliteratur hat in den vergangenen Jahren einen erstaunlichen Hang zum Entwurf dystopischer Szenarien gezeigt. Die Frage, die daraufhin diskutiert wurde, lautet: Ist unsere von Krisen geschüttelte Epoche literarisch nur noch in Untergangsentwürfen zu beschreiben? Oder ist die Hinwendung zur überschaubaren Postapokalypse eine Kapitulation vor der komplex gewordenen, unüberschaubaren Wirklichkeit?



Helene Bukowski jedenfalls, Jahrgang 1993, hat für ihren Debütroman ein so beklemmendes wie in sich komplett schlüssig aufgebautes Tableau entworfen, in dem ihre Figuren sich bewegen: In einer unbestimmten Zukunft, in der die Klimakatastrophe deutliche Spuren hinterlassen hat und die Menschen sich via Selbstversorgung und Tauschhandel über Wasser halten, lebt Skalde mit ihrer Mutter Edith in völliger Abgeschiedenheit. Der Feind, das sind die anderen Menschen da draußen. Eines Tages findet Skalde im Wald ein rothaariges Kind und nimmt es auf.



Die zynische Logik von Bukowskis Geschichte liegt in der Einsicht, dass die Feindseligkeit der Gemeinschaft gegenüber einem Menschen anwächst, wenn dieser sich human verhält. In einer nicht ausufernden, sondern konzentrierten Geschichte überführt Bukowski Themen wie Fremdheit, Zugehörigkeit und familiäre Dynamiken in eine erstaunlich reife literarische Sprache.

Zur Autorin: Helene Bukowski, geboren 1993 in Berlin, studiert zurzeit Literarisches Schreiben und Lektorieren in Hildesheim. Sie ist Co-Autorin des Dokumentarfilms "Zehn Wochen Sommer", der 2015 den Grimme Sonderpreis Kultur erhalten hat, und war 2016 zur Autorenwerkstatt Prosa des Literarischen Colloquiums Berlin eingeladen. Ihre Texte erschienen in verschiedenen Zeitschriften und Anthologien und sie war Mitherausgeberin der "BELLA triste". "Milchzähne" ist ihr erster Roman.