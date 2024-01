Und noch einmal Mexiko, nur ganz anders: Der Debütroman der 1995 geborenen Aura Xilonen wurde mit Preisen bedacht und als Wunderwerk einer neuen Ausdruckswut gefeiert. So zeitgemäß geht es selten zu, denn „Gringo Champ“ ist in erster Linie ein Gegenwartssound, in dem die Autorin alles zusammenkomponiert hat, was die nervösen Kommunikationsmedien und ein Geknäuel an Sprach- und Bewusstseinseinflüssen so zu bieten haben. Das klingt dann so: „Und da durchfährt es mich, als die Mickerficker der schönen Chica nachsteigen, im Disturbomodus, und ihr dreckig ins Ohr sülzen: Ich kann mich in ein andres Leben hangeln, wenn ich diese fokkin Meridianer trashe.“



Eine Kunstsprache, zusammengesetzt aus Popsongs und Jugendcodes, Englisch und Spanisch, Sportsprache und religiösen Anspielungen. Derjenige, der so spricht, hat nichts zu verlieren: Liborio ist einer jener unbegleiteten Jugendlichen, die sich über den Rio Bravo illegal in die USA durchgeschlagen haben. Dort hält er sich mit diversen Jobs, unter anderem als Aushilfsbuchhändler und Box-Sparringspartner, über Wasser. Er liest wie ein Besessener. Und er weiß sich zu verteidigen: Seine Gegner bekommen seine Faust zu spüren.



Xilonen war 16 Jahre alt, als sie mit dem Roman begann und 19 Jahre alt, als er fertig war. In ihrer Sprache sprengt sie sämtliche Mauern weg, auch diejenige, die der amtierende amerikanische Präsident nur allzu gerne bauen würde. Der Übersetzerin Susanne Lange, die 2009 Cervantes‘ „Don Quijote“ in eine gefeierte Neuübersetzung brachte, gebührt eine Verbeugung dafür, Xilonens Roman im Deutschen neu erfunden zu haben.

Gringo Champ Roman. Übersetzt aus dem Spanischen von Susanne Lange Autor: Aura Xilonen Verlag: Hanser ISBN: ISBN: 978-3-446-26000-9 Zur Autorin: Aura Xilonen wurde 1995 in Mexiko-Stadt geboren. "Gringo Champ" (2019) ihr erster Roman. Er wurde mit dem Premio Mauricio Achar ausgezeichnet.