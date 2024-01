Petr Hruška wurde in der Bergarbeiterstadt Ostrava in Nordmähren geboren und hat an der dortigen Bergbauuniversität studiert. Diese Stadt ist die Kulisse seines Gedichtbandes. Der Schriftsteller Jaroslav Rudiš, der mit seinem Roman „Winterbergs letzte Reise“ für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war, fühlt sich in Hruškas Gedichten mitgenommen in die graue und raue Stadt. Hruška sei „einer der größten Dichter Tschechiens“.



In der zweisprachigen Ausgabe wird ein Schriftsteller sichtbar, der in den entlegensten Winkeln nach Schönheit sucht, die sprachlich gefasst und doch ungemein bildhaft erscheint. Die Bilder sind klar und unverstellt und eröffnen dennoch einen Assoziationsraum von imponierender Weite. Hruškas Zeilen fassen sich kurz; sie gehen zumeist von einem konkreten Ereignis, von einem konkreten Gegenstand aus, einem Baum, einem Auto, einer Busfahrt und erheben sich daraus zu ganzen Geschichten in wenigen Zeilen. Was steckt nicht alles hinter den 15 Zeilen, in denen eine Mutter mit ihrem erwachsenen Sohn in einer Kneipe sitzt und der Sohn unaufhörlich bellt? Ungerührt bleibt die Mutter, während das „Retrievergebell“ in die Welt gellt. Nichts zu machen, auch nicht von Ärzten. Schnitt.



Hruška führt seine Figuren nicht vor; er ummantelt sie vorsichtig und zärtlich mit Worten. Am Gesamtbefund ändert sich dadurch nichts: Die Vergänglichkeit lässt sich nicht aufhalten. Oder vielleicht nur für einen kurzen Augenblick.

Irgendwohin nach Haus Gedichte. Übersetzt aus dem Tschechischen von Martina Lisa mit Kerstin Becker Autor: Petr Hruška Verlag: Edition Azur ISBN: ISBN: 978-3-942375-38-2 Zum Autor: Petr Hruška wurde1964 im nordmährischen Ostrava geboren. Nach einem Studium an der dortigen Bergbauuniversität verschrieb er sich nach der politischen Wende 1989 ganz dem literarischen Leben – als Dichter, Literaturhistoriker, Kolumnist, Herausgeber und Veranstalter. Heute arbeitet er an der Akademie der Wissenschaften in Prag und unterrichtet gelegentlich an verschiedenen Universitäten. Ausgezeichnet wurde er u. a. mit dem Dresdner Lyrikpreis (1998), dem Jan-Skácel-Preis (2009) und dem Tschechischen Staatspreis für Literatur (2013).