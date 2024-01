Das Wunderkind der österreichischen Literatur, auf den neuen Autorenfotos jetzt mit extralangem Vollbart. Ganz nah an der Gegenwart ist der genialische Setz immer, an ihren Kommunikationsmissverständnissen, paranoiden Ängsten und Fetischen. Irgendwo zwischen Stephen King, Stephen Hawking und Stephenie Meyer. Und noch ganz vielen anderen. Durch den überhitzten Mixer gejagt und an die überreizten Nerven angeschlossen.



Der letzte Roman „Die Stunde zwischen Frau und Gitarre“ hatte mehr als 1000 Seiten; jetzt hat Setz, 36 Jahre alt, einen Erzählungsband veröffentlicht. Alles ist denkbar, alles ist möglich. Synästhetische Wahrnehmungen treffen auf eine Ästhetik des Ekels; Ängste bauen sich monströs auf und werden möglicherweise dann kleiner, wenn sie geteilt werden. Ein Schriftsteller kommt von einer missglückten Reise zurück und findet zu Hause eine riesige Menge ihm unbekannter Menschen vor: Kriegsversehrte, um die seine Frau sich kümmert. In der längsten Erzählung „Geteiltes Leid“ zieht ein Vater seine Kinder in seine wahnhaften Angstvorstellungen hinein.



Alles hängt mit allem zusammen, und darüber liegt der Hauch des Grotesken, mindestens. Aber: Die Erzählfäden gibt Setz niemals aus der Hand. Seine Geschichten mögen noch so abgründig sein – rein technisch sind sie makellos.





Der Trost runder Dinge Erzählungen Autor: Clemens J. Setz Verlag: Suhrkamp ISBN: ISBN: 978-3-518-42852-8 Zum Autor: Clemens J. Setz wurde 1982 in Graz geboren, wo er Mathematik sowie Germanistik studierte und heute als Übersetzer und freier Schriftsteller lebt. 2011 wurde er für seinen Erzählband "Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes" mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Sein Roman "Indigo" stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2012 und wurde mit dem Literaturpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft 2013 ausgezeichnet. 2014 erschien sein erster Gedichtband "Die Vogelstraußtrompete". Für seinen Roman "Die Stunde zwischen Frau und Gitarre" erhielt Setz den Wilhelm Raabe-Literaturpreis 2015.