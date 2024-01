Mit seinen Essays und Gegenwartsbetrachtungen galt Michael Rutschky als ein intellektueller Statthalter und als Chronist, der von West-Berlin aus die alte Bundesrepublik beobachtet und interpretiert hat. Im März 2018 ist Rutschky gestorben. Sein langjähriger Freund, der ehemalige „Merkur“-Herausgeber Kurt Scheel, hat auf Rutschkys Wunsch dessen Tagebücher aus den Jahren 1996 bis 2009 gesichtet und herausgegeben. Scheel erledigte diese Arbeit mit Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit. Anfang Juli 2018 hat Scheel die Arbeit an den Tagebüchern abgeschlossen und sein Vorwort beendet; wenige Wochen setzte er seinem Leben selbst ein Ende.



Rutschkys Universalerbe und Schützling Jörg Lau arbeitet in seinem Nachwort die unheimliche Abhängigkeit, die aus diesen Ereignissen spricht, heraus. „Michael Rutschky“, so schreibt Scheel, „ist nicht gut gealtert.“ Im Gegensatz zu den beiden bereits zuvor veröffentlichten Tagebuchbänden spricht aus diesem hier weniger Welt- als Selbstbeobachtung. R., wie Rutschky sich nennt, nimmt keine Rücksicht; nicht auf Freunde (auch auf Scheel nicht, wie dieser feststellen musste), nicht auf sich selbst. Im ewigen Streit zwischen Dr. Jekyll und Mr. Hyde, den Rutschky in sich ausgefochten habe, so Scheel, habe seit den 1990er-Jahren Mr. Hyde das Kommando übernommen. Die Depression übernimmt das Kommando, „die Verzweiflung besteht aus einem hellen Brennen.“



Man erfährt viel über das Geistesleben der sich wandelnden Republik und deren Protagonisten. Vor allem aber über diesen R., in dem Wut, Resignation und scharfe Beobachtungsgabe eine faszinierende Mischung eingehen.

Gegen Ende. Tagebuchaufzeichnungen 1996 – 2009. Mit einem Nachwort von Jörg Lau Autor: Michael Rutschky Verlag: Berenberg ISBN: ISBN: 978-3-946334-49-1 Zum Autor: Michael Rutschky, geboren 1943, arbeitete für Zeitungen und Zeitschriften, Radio und Fernsehen. Zahlreiche Buchveröffentlichungen, Fotoarbeiten in Ausstellungen und Sammlungen. 1997 wurde er mit dem Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste Berlin-Brandenburg ausgezeichnet. Er starb 2018 in Berlin.