„Mexiko ist ein Schlachthaus und ein Knochengrab, ein Land, in dem viele täglich ihre Arbeit damit verbringen, andere wie Vieh zu behandeln, sie auszubeuten, über ihr Leben oder ihren Tod und auch das Fleisch ihres Körpers zu bestimmen. Das ist Mexiko. In diesem schwarzen Loch leben wir.“ Diese Sätze sagte der 1976 geborene Schriftsteller Antonio Ortuño auf einer Demonstration in seiner Geburtsstadt Guadalajara, die sich selbst „Perle des Westens“ nennt.



Ortuños neuer Roman ist eine böse und harte Abrechnung mit der Stadt. Das Finanzministerium der Vereinigten Staaten führt, so erfahren wir, eine Liste mit Unternehmen weltweit, die Geld in Diensten des organisierten Verbrechens waschen. Mehr als die Hälfte der dort verzeichneten mexikanischen Unternehmen befindet sich in Guadalajara. Im Zentrum von „Die Verschwundenen“ steht der skrupellose Bauunternehmer Don Carlos Flores, der eine Luxus-Wohnanlage plant. Auch den Standort dafür hat er bereits gefunden; das Problem ist nur, dass sich dort noch Häuser befinden, in denen Menschen wohnen. Einige beugen sich dem Druck und den Einschüchterungsversuchen; zwei Familien weigern sich zu gehen und verschwinden spurlos.



Zugleich gerät Don Carlos wegen illegalen Finanzgeschäften ins Visier der Behörden und schiebt seinen Schwiegersohn als Bauernopfer vor. Als der fünfzehn Jahre später aus dem Gefängnis zurückkommt, sinnt er nach Wiedergutmachung. Ein rasantes Buch, das gesellschaftliche Wirklichkeit abbildet und ins Groteske überhöht.

Die Verschwundenen Roman. Übersetzt aus dem Spanischen von Hans-Joachim Hartstein Autor: Antonio Ortuño Verlag: Kunstmann ISBN: ISBN: 978-3-95614-285-7 Zum Autor: Antonio Ortuño wurde 1976 in Guadalajara geboren. Sein Debütroman wurde von der Zeitung Reforma zum besten mexikanischen Roman 2006 gewählt, 2010 kürte ihn das Magazin Granta zu einem der besten jungen spanischsprachigen Autoren der Gegenwart. Auf Deutsch erschienen bei Kunstmann "Die Verbrannten" (2015) und "Madrid, Mexiko" (2017). Der Autor ist 2018/2019 Stipendiat des DAAD in Berlin.