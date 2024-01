Der große ungarische Schriftsteller Péter Esterházy entdeckte nach der Veröffentlichung seines Opus Magnum „Harmonia Caelestis“ im Jahr 2000, dass sein Vater über einen langen Zeitraum mit dem ungarischen Geheimdienst zusammengearbeitet hatte. Esterházy schob daraufhin seinem Roman das Buch „Verbesserte Ausgabe“ nach.



András Forgách, geboren 1952, gehört der gleichen Generation wie Esterházy an und ist eine der wichtigsten Figuren des kulturellen Lebens in Ungarn. Er ist Theater- und Drehbuchautor, Regisseur und Übersetzer. Und er musste eine ähnliche Erfahrung wie Esterházy machen. Nach dem Tod seiner Mutter, einer so schönen wie bestechend intelligenten Frau, entdeckte er, dass sie für den ungarischen Geheimdienst gearbeitet und dabei nicht einmal davor Halt gemacht hatte, die eigenen Kinder auszuspionieren.



Wie geht man damit um? In welches Verhältnis setzt man die Liebe zu einer Frau zu dem Verrat, den sie begangen hat? Forgách arbeitet auf zwei Ebenen: In den Fußnoten liefert er Auszüge aus den Protokollen des Geheimdienstes; Mitschriften mit Gesprächen mit der Mutter, Informationen ihrer Verbindungsleute. Im Haupttext erzählt er die Lebensgeschichte seiner Eltern in all ihren Wirrnissen und Verzweigungen, die das 20. Jahrhundert mit sich bringt: Das Kennenlernen in Israel nach dem Krieg, die Rückkehr nach Ungarn (ein Resultat der Lenin-Verehrung), die Aneignung einer falschen Identität. Am Ende steht nicht die eine Erklärung. Gewissheit gibt es keine. Nur die Einsicht, dass der Verrat ganz offensichtlich zu den Selbstverständlichkeiten der Epoche gehörte.

Akte geschlossen. Meine Mutter, die Spionin Übersetzt aus dem Ungarischen von Terézia Mora Autor: András Forgách Zum Autor: András Forgách, geboren 1952, gehört zu den prägenden Gestalten des kulturellen Lebens in Ungarn. Der mehrfach preisgekrönte, vielseitige Autor verfasste zahlreiche Theaterstücke, inszenierte an verschiedenen Theatern, schrieb die Drehbücher zu mehreren Filmen, und ist Übersetzer literarischer Werke aus dem Englischen, Französischen und Deutschen. András Forgách lebt in Budapest.