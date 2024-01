Seit fast 40 Jahren veröffentlicht der Engländer Julian Barnes Romane, Erzählungen und Essays. Unter dem Pseudonym Dan Kavanagh schreibt Barnes Krimis. Er weiß, wie es geht. Er weiß, wie man zugleich süffige und philosophisch aufgeladene Bücher komponiert. Die Verfeinerung seiner Meisterschaft lässt sich auch an seinem neuen Roman ablesen.



Das Milieu, das er schildert, kennt er bis in die feinsten Verästelungen, darum wird es so plastisch: Ein ambitionierter Mittelschichts-Ort vor den Toren von London in den verklemmten frühen 1960er-Jahren. Man pendelt in die Stadt und macht seinen Job; in seiner Freizeit spielt man Tennis. Auf Rasen, versteht sich. Im Tennisclub soll Paul eigentlich eine heiratsfähige gute Partie in seinem Alter kennenlernen. Stattdessen wird ihm die knapp 30 Jahre ältere und verheiratete Susan Macleod als Doppelpartnerin zugeteilt. Der Beginn einer – ja was? In Frankreich würde es Amour Fou genannt werden, in England dagegen begegnet man der Geschichte zunächst mit eisernem Schweigen.



Nach zwei Jahren verlässt Susan ihren Ehemann, doch was nun folgt, ist nicht der Beginn einer wunderbaren Liebe, sondern eine Hölle aus Selbstzerstörung und Schuldgefühlen. Beides ist gesellschaftlich bedingt und unabwendbar. „Würden Sie“, fragt Paul zu Beginn des Romans rückblickend, „lieber mehr lieben und dafür mehr leiden oder weniger lieben und weniger leiden?“ Als ob man eine Wahl hätte.

Die einzige Geschichte Roman. Übersetzt aus dem Englischen von Gertraude Krueger Autor: Julian Barnes Verlag: Kiepenheuer & Witsch ISBN: ISBN: 978-3-462-05154-4 Zum Autor: Julian Barnes, 1946 in Leicester geboren, arbeitete nach dem Studium moderner Sprachen als Lexikograph, dann als Journalist. Von Barnes, der zahlreiche internationale Literaturpreise erhielt, liegt ein umfangreiches erzählerisches und essayistisches Werk vor, darunter „Flauberts Papagei“, „Eine Geschichte der Welt in 10 1/2 Kapiteln“ und „Lebensstufen“. Für seinen Roman „Vom Ende einer Geschichte“ wurde er mit dem Man Booker Prize ausgezeichnet. Julian Barnes lebt in London.