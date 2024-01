Dystopien haben Hochkonjunktur in der Gegenwartsliteratur. Und gerade in Japan lassen sie sich zurzeit besonders bildstark durchspielen, weil nach der Atomkatastrophe von Fukushima das Szenario einer verheerten Landschaft gar nicht mehr erst erfunden werden muss. Adolf Muschg hat seinen letzten Roman dort angesiedelt und auch Philipp Weiss kreist in seinem hochgelobten Debüt in verschiedenen Ansätzen um diesen Ort.



Die 1960 in Tokio geborene Yoko Tawada, die in Hamburg Literaturwissenschaft studiert, in Zürich promoviert hat und in Berlin lebt, lässt den Schauplatz ihres neuen Romans offen. Zudem ist es nicht nur eine von Menschen gemachte Katastrophe, die das Japan in „Sendbo-o-te“ getroffen hat. Hier stimmt etwas auf ganz unterschiedlichen Ebenen nicht. Zu Beginn begegnen wir dem kleinen Mumey, dem die Zähne aus dem Mund fallen und dem der Großvater Yoshiro das Brot erst in Milch tauchen muss, bevor er es essen kann. Doch nicht nur die Körper gehen zugrunde, auch die Sprache verfällt. Der Gebrauch von Fremdwörtern ist untersagt; Begriffe verschwinden.



Yoshiro ist Schriftsteller, doch sein Buch „Sendboote nach China“ wird nie gedruckt werden. Yoko Tawada hat einen politischen Roman geschrieben, in dem die Privatsphäre in Frage gestellt und die Freiheiten des Individuums von einem Obrigkeitsstaat beschnitten werden. Eine Gesellschaft, die von unten her verfault. Ein so düsterer wie virtuoser Ausblick auf das 21. Jahrhundert.

Sendbo-o-te Roman Autor: Yoko Tawada Verlag: Konkursbuch Verlag ISBN: ISBN 978-3-88769-688-7 Zur Autorin: Yoko Tawada, geboren 1960 in Tokio, Japan, studierte Literaturwissenschaft an der Waseda-Universität und später Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Hamburg. Sie schreibt auf Deutsch und Japanisch und erhielt viele renommierte Auszeichnungen und Preise, in Deutschland zuletzt den Kleist-Preis (2016) und die Carl-Zuckmayer-Medaille (2018). Sie lebt in Berlin.