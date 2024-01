Das Ich, das in Matthias Nawrats Roman durch die Straßen des Berlins der Gegenwart streift, ist eine nur schwer zu fassende, flackernde Instanz. Wie ein Schwamm saugt es Wahrnehmungen und Lebensläufe auf.



Da ist Dorota, eine polnische Architektin, die der Ich-Erzähler über eine Zeitungsannonce kennenlernt. Dorota verlässt ihren Stadtteil Schöneberg niemals und auch ihre Wohnung nur selten. Oder Dariusz, ein ehemaliger Arzt, dem die Approbation aufgrund seiner Alkoholprobleme entzogen wurde und der sich eben so mit einem Job an der Tankstelle durchs Leben schlägt, während die Last der Erinnerungen ihn geradezu erdrückt. Seine Ehe ist gescheitert, sein Sohn vor Jahren in Südamerika ertrunken. Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz wiederum erschüttert den Erzähler selbst in seinem prekären Gefühl des Aufgehobenseins: An jeder Ecke glaubt er den zunächst flüchtigen Attentäter zu erkennen.



Die vermeintliche Ziellosigkeit des Erzählers spiegelt die Existenzform der Menschen, denen er begegnet. „Der traurige Gast“ reflektiert Linearität und angebliche Logik von historischen Ereignissen.



Matthias Nawrat hat in seinem vorangegangenen Roman, „Die vielen Tode unseres Opa Jurek“, dem historischen Schrecken seiner Familiengeschichte die Heiterkeit eines Schelmenromans entgegengesetzt. „Der traurige Gast“ ist spröder, aber ungemein eindringlich.

Der traurige Gast Roman Autor: Matthias Nawrat Verlag: Rowohlt ISBN: ISBN: 978-3-498-04704-7 Zum Autor: Matthias Nawrat, 1979 im polnischen Opole geboren, siedelte als Zehnjähriger mit seiner Familie nach Bamberg um. Gleich sein zweiter Roman, „Unternehmer“ (2014), wurde für den Deutschen Buchpreis nominiert, sein dritter Roman, „Die vielen Tode unseres Opas Jurek“ (2015), brachte ihm den Förderpreis des Bremer Literaturpreises sowie die Alfred Döblin-Medaille ein. Matthias Nawrat lebt in Berlin.