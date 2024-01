Am 6. März wird der Schriftsteller Günter Kunert 90 Jahre alt. Er, der 1979 die DDR verlassen hat und dem vier Jahrzehnte zuvor aufgrund der jüdischen Abstammung seiner Mutter die höhere Schulbildung versagt wurde, hat sich im Laufe seiner Schriftstellerkarriere durch sämtliche Gattungen geschrieben: Gedichte, Essays, Erzählungen, Hörspiele, im Jahr 1997 seine Autobiografie – aber nur einen einzigen Roman: „Im Namen der Hüte“, erschienen 1967. Bis jetzt. Denn im vergangenen Jahr, so geht die Erzählung, soll Kunert in einer alten Truhe einen noch unveröffentlichten und auch von ihm vergessenen Roman, geschrieben in den Jahren 1974/75, entdeckt haben.



Die Geschichte ist gut, ganz gleich, ob sie wahr ist oder nicht. So intensiv und sprachgewandt jedenfalls wurde man schon lange nicht mehr in den DDR-Alltag hineingebeamt: Barthold heißt der Antiheld, an dessen Gedankenstrom wir teilhaben. Ein mittelmäßiger Mann von 40 Jahren, der auf die Frage, was für seine Lebensumstände typisch sei, das Warten in all seinen Erscheinungsformen nennen würde. Das Warten auf bessere Arbeitsbedingungen, auf Gleichheit; das Warten in der Schlange vor der Fleischerei. Der 40. Geburtstag seiner Frau steht ins Haus. Da muss etwas Besonderes her. Zumal da gerade ein BH aufgetaucht ist, der für Ärger sorgt. Also ein illegaler Westgeldumtausch und der Intershop. Das sorgt für weitreichende Verwicklungen.



Ein archäologisch wertvoller Fund; ein Stück deutsche Literaturgeschichte.

Die zweite Frau Roman Autor: Günter Kunert Verlag: Wallstein ISBN: ISBN: 978-3-8353-3440-3 Zum Autor: Günter Kunert, geboren 1929 in Berlin, Maler, Zeichner, Lyriker, Erzähler, Essayist, Drehbuchautor. Er reiste 1979 aus der DDR in die Bundesrepublik aus und lebt heute in Itzehoe. Für sein außerordentlich vielfältiges und umfangreiches Werk wurde er mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet. Zwischen 2005 und 2018 war er Präsident des PEN-Zentrums deutschsprachiger Autoren im Ausland.