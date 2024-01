Und am Morgen erst einmal eine Pille, dann sieht die Welt schon anders aus. Wenn auch nicht unbedingt besser. Michel Houellebecq hat wieder zugeschlagen, und man weiß ja nie so genau, wo die bloße Provokation aufhört und der Ernst anfängt. Oder ist es dieses Mal so ernst wie nie?



Die Debatte vor dem Buch hat Houellebecq bereits kurz vor dessen Erscheinen geliefert, als er sich als bekennenden Trump-Fan outete. Jetzt kommt Florent-Claude Labrouste. Ein klassischer Antiheld und Misanthrop, noch nicht einmal 50, umfassend gebildet, schlau, desillusioniert, abgeschlafft. Von Beruf Agraringenieur, nach dem Suizid seiner Eltern durchaus wohlhabend. Das hat den Vorteil, dass er sich aus dem Berufsleben heraushalten und in die Sonne zurückziehen kann. Aus dem Sexleben auch. Obwohl er permanent über kaum etwas anderes nachdenkt. Aber was hilft das schon angesichts der verschrumpelten Geschlechtsorgane alternder Menschen an FKK-Stränden.



Glück gibt es nicht, außer in Tablettenform, Befriedigung ohnehin nicht. Die eine Frau hat ihn sitzen gelassen, die andere betrügt ihn mit Tieren. Alles ist depraviert, die EU, die Landwirtschaft, die Liebe ohnehin. Steckt dahinter noch eine gesellschaftliche Theorie oder nur noch eine privatistische Verweigerungshaltung? Ist das rechts, links oder egal? Radikal oder banal? Schreibt Houellebecq tatsächlich noch neue Bücher oder, wie viele große Autoren, immer nur ein und denselben Roman weiter? Das Zeitalter der Florent-Claudes jedenfalls geht zu Ende. Mal schauen, was noch kommt.

Serotonin Roman. Aus dem Französischen von Stephan Kleiner Autor: Michel Houellebecq Verlag: DuMont ISBN: ISBN 978-3-8321-8388-2 Zum Autor: Michel Houellebecq wurde 1958 geboren. Er gehört zu den wichtigsten Autoren der Gegenwart. Für seine Bücher, die in über vierzig Ländern veröffentlicht werden, wurde er vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Prix Goncourt.