Teresa Präauer: Tier werden

Je mehr sich abzeichnet, wie wenig wir unseren Kindern von der Tier- und Pflanzenwelt hinterlassen, je mehr Insektenarten, Vogelarten, Tierarten täglich und vermutlich auf Nimmerwiedersehen dahin gehen, desto ausgeprägter ist die Neigung der Literatur zur Natur. Jonathan Franzen zählt Vögel. Richard Powers erzählt von Menschen, die Bäume lieben. „Nature Writing“ entwickelt sich zum „Landliebe“-Pendant der Belletristik. Noch nie, selbst zu Lebzeiten wahrscheinlich nicht, war Henry Thoreau derart in Mode wie heute.



Im gar nicht schmalen Werk der 1979 in Linz geborenen Schriftstellerin und Zeichnerin Teresa Präauer flatterten schon von Beginn an – im aspekte-Preis-gekrönten Romanerstling „Für den Herrscher aus Übersee“ – und lang vor dem Aufschwung der „Walden“-Wiedergänger Vögel herum, tummelte sich allerhand buntes Getier. „Poetische Ornithologie. Zum Flugwesen in der Literatur“ hieß ihr Seminar an der Freien Universität Berlin, „Tier werden“ ihre Antrittsvorlesung.



Für ihren gleichnamigen Großessay musste die bekennende poetische Naturforscherin ihre Ökobilanz nicht mit Überseeflügen ruinieren. Präauer ging in Bibliotheken. Das Ergebnis ihres Studiums ist eine bildungssatte, namensschwere, dabei kolibrihaft leicht flatternde Tour de Force durch die Kulturgeschichte der Beziehung zwischen Tier und Mensch, Natur und Literatur. Von der Bibel bis John Berger, von Dürer bis Deleuze und Guattari. Mechanismen geistesgeschichtlicher Biografien von Fabelwesen wie der Harpyie erzählt Präauer. Wie wissenschaftlicher Ordnungswahn Zwischenwesen den Garaus gemacht hat. Wie Tiere uns ansehen, wie wir Tier werden. Wie tierisch ein Text werden kann, wie wir uns beim Lesen verwandeln und in was. Hochkonzentriert, fabelhaft ausfasernd, wild.

Tier werden Autor: Teresa Präauer Verlag: Wallstein ISBN: ISBN 978-3-8353-3337-6 Zur Autorin: Teresa Präauer, geboren 1979, studierte Germanistik und bildende Kunst. Im Wallstein Verlag erschienen die Romane „Für den Herrscher aus Übersee“, „Johnny und Jean“ und „Oh Schimmi“. Zahlreiche Auszeichnungen und Preise, u. a. den aspekte-Preis 2012 und den Erich-Fried-Preis 2017. Sie lebt in Wien.