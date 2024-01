Man muss sich den Mann, von dem „Grenzbezirke“ erzählt, als einen ziemlich kernig aussehenden Endsiebziger vorstellen. Er sitzt in seinem Haus, das er bewohnt, seit seine Frau gestorben ist. Der Blick geht auf ziemlich viel Gegend und ziemlich viel Staub. Eine gewisse Ähnlichkeit mit Gerald Murnane, dem Urheber des Mannes, der da in „Grenzbezirke“ das Verzeichnis einiger Gewinne und Verluste seines Lebens und seines lebenslangen Lesens zieht, ist nicht von der Hand zu weisen.



Gerald Murnane lebt seit gut zehn Jahren in Goroke, einem Weiler im Staate Victoria. Murnane ist eigentlich nie über die Grenzen des Staates Victoria hinausgekommen. Er wollte nicht. Musste er ja auch nicht. Priester hatte er mal werden wollen, das ging nicht lange gut. Ein halbes Jahr Priesterseminar, dann war er wieder in der Welt und seinen Glauben los. Murnanes Romane und Essays sind fantastische, exzentrische, eigene bis eigenbrötlerische Reisen an einigen literarischen Leitplanken vorbei (Kafka, Beckett etc.). Mitten hinein ins Herz einer Literatur, die keine Welthaltigkeit (jedenfalls keine Mitbringsel von Reisen nach außerhalb von Victoria) braucht, weil die Bibliothek und der Kopf, der sich aus ihr speist, die wahren Schauplätze des Weltgeschehens sind. Murnane hätte der geheimste Geheimtipp unter den möglichen Kandidaten für einen irgendwann wieder zu vergebenden Literaturnobelpreis bleiben können. Inzwischen wird er von J. M. Coetzee gefeiert und Teju Cole. Und Murnanes Goroke/Victoria könnte für Australien werden was Arno Schmidts Bargfeld für Deutschland ist.

Grenzbezirke Übersetzt aus dem Englischen von Rainer G. Schmidt Autor: Gerald Murnane Verlag: Suhrkamp ISBN: ISBN 978-3-518-22507-3 Zum Autor: Gerald Murnane, geboren 1939 in Melbourne, ist der vielfach ausgezeichnete und u. a. mit Kafka, Calvino, Borges und Thomas Bernhard verglichene Autor von zwölf Romanen, Erzählbänden und Essays. In den vergangenen Jahren wurde Murnane immer wieder als Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelt.