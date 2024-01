Peter Bichsel: Was wäre, wenn? Ein Gespräch mit Sieglinde Geisel

Peter Bichsel, der große alte, weise Mann der Schweizer Literatur, schreibt nicht mehr. Aber er redet noch, langsam, bedächtig, leicht näselnd. Wer ihn nicht live erleben kann, für den bieten die Gespräche mit Sieglinde Geisel ein Kompendium des Bichselschen Kosmos‘, von der Kindheit über Religion, Literatur, Politik bis zu Alter und Tod. Viele Antworten sind eigentlich Geschichten, Parabeln, kleine Fantasien. Wie die vom Jüngsten Gericht, wo Gott die Menschen fragt: Was habt ihr bloß angestellt? Ich habe ja nur da sein gemeint. In diesem Gesprächsbuch ist Peter Bichsel ganz da.

Was wäre, wenn? Ein Gespräch mit Sieglinde Geisel Autor: Peter Bichsel Verlag: Kampa ISBN: ISBN 978 3 311 14004 7

Zum Autor:

Peter Bichsel wurde am 24. März 1935 in Luzern geboren und wuchs als Sohn eines Handwerkers ab 1941 in Olten auf. Am Lehrerseminar in Solothurn ließ er sich zum Primarlehrer ausbilden. Bis 1968 (und ein letztes Mal 1973) arbeitete er als Primarlehrer. 1964 wurde er mit seinen Kurzgeschichten in „Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen" auf einen Schlag bekannt; die Gruppe 47 nahm ihn begeistert auf und verlieh ihm 1965 ihren Literaturpreis. Er ist seit 1985 Mitglied der Akademie der Künste in Berlin und korrespondierendes Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Bichsel lebt in Bellach bei Solothurn.